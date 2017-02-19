交安深入校園 波麗士大人隨堂考

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交通安全向下扎根校園，楠梓警到家昌國小宣講。(翻攝畫面)

交通安全向下扎根校園，楠梓警到家昌國小宣講。(翻攝畫面)

讓交通安全觀念向下扎根校園！楠梓警分局宣導團安排前往加昌國小舉辦「犯罪預防及交通安全宣導」，以生動活潑的宣講及適時隨堂小考，引導學童活絡思考，互動十分熱絡。

楠梓警分局指出，歷年交通事故傷亡人數眾多，且自行車及行人事故比例逐年增加，因此責成交通組、偵查隊組成楠警宣導團，特別詳細教導中年級學生行人角色上面交通安全觀念，以及交通事故現場處理的5步驟。

5步驟為「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」，放指的是打開車輛危險警示燈，放置車輛故障標誌。撥則是立即撥打110報警、119傷患救護。劃是要將車輛標繪定位，有移動過的就不可以劃，以防現場失真。

移是無人傷亡事故，車輛尚能行使應速將車輛移置；最後步驟就是平心靜氣等候警察並可先行現場拍照、尋找目擊證人，等警方來時也可以更詳細敘述車禍事故狀況。

分局長陳百祿強調，學生交通安全及校園安全維護，一直是警察重點工作，並希望學生返家後亦能向親友轉達相關訊息，共同加入警政宣導的行列。

另外，楠警宣導團也針對校園安全、霸凌及性騷擾主題，灌輸小朋友倘若遇到可疑的人，或任何侵害的行為，要懂得表達拒絕，維護自己身體的自主權。

(中時)