研究H7N9人感染病例 粵疾控中心發現病毒變異株
廣東省疾病預防控制中心19日通報稱，今年1月，該中心對兩例人感染H7N9病例分離到的病毒分別進行基因測序分析，發現在該兩株病毒的血凝素連結肽位置發生基因插入性突變，提示該病毒突變為對禽高致病性的病毒。
中新社報導，廣東省疾病預防控制中心組織專家研判，並與農業部門相關專家溝通後認為，根據病毒序列分析結果，尚未出現該變異病毒發生對人感染力、毒力和人際傳播能力增強的突變。
兩例病例發病前均有禽暴露史，並在其暴露禽群中先後發生禽隻病死現象。目前一例病例已經治癒，另一例仍在救治之中。兩病例的全部105名密切接觸者經過兩周醫學觀察，均未出現發熱、咳嗽等不適症狀。
H7N9病毒屬甲型流感病毒，其主要特徵之一就是容易發生基因重配和突變。有些突變可能導致病毒對人的感染力、毒力以及人際傳播能力的增強，因此病毒變異問題一直備受海內外廣泛關注。
(旺報)
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