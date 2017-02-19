新住民社團開發多元特色 今舉行成果展
高雄市的新住民人數是全國第2位，新住民愈來愈多，社會局推展「新住民團體領導人增能計畫」，激勵新住民社團開發具有多元文化特色的創新方案，19日舉辦成果分享，近百名新住民齊聚一堂，分享參與公共服務的酸甜苦辣，也展現她們多才多藝的一面。
成果展相當多樣，有新住民才藝表演、戲說越南家鄉歌舞劇、「戲」說家暴戲劇、新住民二代國樂伴奏演唱越南歌謠、越師節越南書法揮毫、湖北同鄉會發表2017新住民年曆手札及文化美食交流等。
高雄市臻愛天使兒少關懷協會的越南姊妹，以「甜蜜蜜」歌曲為基底結合家鄉歌謠，創作「越南姑娘要出嫁」歌舞劇，演活了她們出嫁台灣時的心情和家鄉母親的期待；今年農曆年前已經多次受邀於企業尾牙表演，極受好評。
越南同鄉會姊妹們則將自身家暴遭遇，編寫成「戲說家暴」劇本並擔綱演出，以戲劇的手法宣導家暴問題，在臉書直播後已有上萬人次觀賞。
高雄市新住民文創藝能協會姊妹現場表演越南書法及新詩創作朗誦，展現其文創的活力；來自大陸的新住民在湖北同鄉會召集下編輯製作2017年曆手札，呈現她們在高雄的志工服務等點點滴，大家看了都很開心。
成果分享會今天下午在高雄市新住民家庭服務中心3樓大禮堂舉行，社會局長姚雨靜特地出席力挺，她說，高市有6萬多位新住民，市府很重視新住民的權益及文化，設置5處新住民家庭服務中心及20處新住民社區服務據點，積極培力新住民服務團體，提供新住民生活、文化和語言學習等協助。
(中時)
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