朴槿惠請憲法法院延緩彈劾案最後庭審

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南韓憲法法院相關人士今天透露，總統朴槿惠昨天正式請求憲法法院將原定24日的總統彈劾案最後一次庭審延至3月2日或3日。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠方面表示，按照相關日程，傳訊證人程序22日結束，23日提交立場材料，24日進行最後一次庭審，即便考慮到此案的緊迫性，日程也太過倉促。

據報導，南韓憲法法院將在20日舉行的第15次庭審，決定是否接受朴槿惠方面的請求。

南韓憲法法院16日宣佈，總統彈劾案最後一次庭審確定於24日進行，要求控辯雙方23日前提交立場材料。1060219

(中央社)