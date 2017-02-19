西川貴教嗨唱 全糖珍奶1天喝3杯

出道20週年的日本搖滾歌手「T.M.Revolution」西川貴教今晚登台High唱，用中文說「3年沒見了，讓你們久等啦」。愛喝珍奶的他昨天抵台，1天就喝3杯，且指定要全糖少冰。

西川貴教晚間在台北國際會議中心開唱，吸引2500名樂迷朝聖，以「獨裁-monopolize-」開場，連唱「Level 4」、「HIGH PRESSURE」等歌，炒熱氣氛，粉絲High到全都站起來。

以中文「歡迎來到T.M.R.的演唱會」打招呼，引起全場歡呼，唱完「HOT LIMIT」，西川貴教用中文說，「大家好，大家好，大家好，我回來啦」，粉絲熱情尖叫回應。

西川貴教繼續用中文說，「3年沒見了，讓你們久等啦，T.M.R.20週年，我終於來到台灣」，聽到全場開心歡呼，讓西川貴教頻說「謝謝」，嘴甜直喊最喜灣台灣，很想大家，並深深一鞠躬，響起滿場掌聲。

昨天抵台看到歌迷接機，讓西川貴教好開心，隨即趕往會場場勘，喝了兩杯朝思暮想的珍珠奶茶，吃完晚餐再喝1杯，西川貴教都點全糖少冰，來台第1天就喝3杯珍奶，喜愛珍奶的程度超乎想像。1060219

(中央社)