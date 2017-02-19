北藍南黑？鄭文燦：空氣汙染是流動性

面對反空汙大遊行控訴「北藍南黑」，桃園市長鄭文燦表示，空氣汙染是流動性、整體性的議題，改善空氣品質需要中央與各縣市共同努力，他說桃園在空汙管制上，推出許多創新措施，24小時監控PM2.5高汙染潛勢行業、推動老舊二行程機車汰舊補助、積極建置電動機車友善環境等，截至去年底PM2.5年平均值，較去年同期改善6.5％、較前年改善12.5％，顯示桃園空氣品質逐漸改善。

(中時)