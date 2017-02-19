環保團體上演行動劇 反空汙救子孫

我要評比

反空汙的民間團體訴求增設空測站、優質公共運輸系統。（廖素慧攝）

民間團體演出戴口罩運動防汽機車排放廢氣行動劇，訴求反空汙。（廖素慧攝）

嘉義環保團體今天在嘉義市森林之歌舉辦「我在嘉義 我反空汙」活動，街頭演出行動劇諷空汙戕害人體健康，訴求增設空品偵測站以提高準確值、建置環保優質公共運輸系統、創造城市綠肺，呼籲全民反空汙救子孫。

翻轉嘉義工作隊、荒野保護協會嘉義分會、台灣圖書室、嘉義市幼兒教育學會等團體表演3段行動劇，諷喻六輕重工區、汽機車、廟會活動燃放鞭炮等空氣汙染源，無時不刻戕害人體健康，造成戴口罩運動的荒謬，現場也發送口罩給民眾。

翻轉嘉義工作隊林詩涵說，嘉義市車輛密度高居全國第2，公車班次少，居民多使用汽機車，市府應建立便捷優質的公共運輸系統，減少汽機車排放廢氣量。

嘉義縣教師會副理事長楊智強說，環保署架設的空品偵測站分散、數量少，或設置的位置與風向有異，無法反映不同區域空汙實況，政府應在鬧區、廟口、學校增設更多空測站，提升空測數據準確度，民眾更有感。

嘉義市環保局表示，嘉義市率全國之先成立空氣污染防制委員會，2年來PM2.5平均濃度共降低7.4μg/m3，改善幅度為全國第一，嘉義市有1處空氣品質監測站，即時發布空汙警訊，同時正研議市區公車路線重新規劃並新闢路線、引進電動公車，以鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

(中時)