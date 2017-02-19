高鑫零售去年財報報喜 獲利增幅6.8％

中國零售業龍頭「大潤發」母公司高鑫零售今晚公布2016年財報。財報顯示，即便去年對零售業來說極具挑戰，但該公司的營業額達1,004.41億元人民幣（下同），較前年同期增長4.2％。毛利為239.81億元，增幅為6.8％，表現相當喜人。

高鑫零售財報指出，去年該本集團的毛利較2015年的224.63億元，增加15.18億元，增幅為6.8％。帶動整體營收向上增長主要有以下幾點：1是積極推動生鮮產品、發展自有品牌及獨家品牌產品、提升差異化經營；2是設備聯採項目及先進維保系統促進質量提升及成本節約；3是商品的聯合採購及產品訂製；4是線上線下業務融合，發掘增長引擎。

高鑫零售財報稱，2016年對零售市場而言是不尋常的一年，挑戰方興未艾，而機會更是無處不在。實體店從線下業務擴展至線上業務，而電商亦將其業務從線上發展至線下。

該集團於2013年開啟線上業務。經過逾3年的發展，其線上業務使該集團未來的發展有了更多更廣的可能。有望通過依託實體店的優勢及核心競爭力（如成熟的供應鏈、專業的採購、強大的執行能力、出色的物流及IT系統）以及作為線上載體而實現。

展望新的一年，高鑫指出將繼續使實體店互聯網化，不斷夯實O2O業務模式，同時也會嘗試更多不同類型的零售業態，以滿足顧客購買需求。

(工商)