基層農會選舉 蘆竹平淡桃園激烈

基層農會選舉，蘆竹不少區都同額，選情相對單純，投票率不高。（蔡依珍攝）

基層農會選舉，蘆竹不少區都同額，選情相對單純，投票率不高。（蔡依珍攝）

基層農會選舉，桃園競爭相對激烈，早上8時多就有農民到場排隊，甚至拉著椅子在旁等待。（蔡依珍攝）

基層農會選舉，桃園競爭相對激烈，早上8時多就有農民到場排隊，甚至拉著椅子在旁等待。（蔡依珍攝）

基層農會選舉，桃園競爭相對激烈，早上8時多就有農民到場排隊，甚至拉著椅子在旁等待。（蔡依珍攝）

基層農會選舉今投票選出農會會員代表、農事小組長，蘆竹除了羊稠、富竹和長興是1對1比拚外，其他6個幾乎是同額競選，選情單純，總投票率不到6成，且理事長、總幹事都尋求連任且無挑戰者，幾乎可預估選舉結果。

桃園競爭相對激烈，早上8時多就有農民到場排隊，也有候選人在投開票所附近向會員致意、爭取支持，桃園主要由現任理事長李建和搭檔農業局退休科長詹喜凱，與前任總幹事劉紘瑜搭檔現任總幹事黃烱倫2大派系比拚，李劉之爭，地方評估劉派佔上風、小贏1票，搭檔的總幹事黃烱倫可望順利出線，獲得續聘。

(中時)