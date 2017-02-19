拍扁麵包師控錢遭私吞 乾姊出示帳本駁斥

拍扁麵包師傅黃士福的乾姊王友蘭，19日下午出示帳本，駁斥私吞黃的錢，她說，自己還幫忙支付22萬開銷，那來私吞？（呂素麗攝）

拍扁麵包師傅黃士福與乾姊王友蘭合開的麵包店，只維持1個多月就結束營業，店內還高掛國民黨主席洪秀柱及高雄市黨部主委黃柏霖聯名送的匾額「鴻圖大展」 。（呂素麗攝）

拍扁麵包師傅黃士福與乾姊王友蘭合夥開麵包店，雙方卻因錢而鬧翻，各說各話，麵包店已經在本月10日結束營業，現在又因「私吞」說，王友蘭將控告黃士福涉嫌毀謗及妨害名譽。

黃士福向媒體爆料，合夥1個多月，他只領過5000元，其他代墊及賣麵包的錢，他一毛錢都沒拿到，「乾姊私吞了」。

對此，王友蘭氣炸了，19日出示相關帳本等資料駁斥，她說，自己還幫忙支付22萬開銷，那來私吞？明天上午將提告。

黃士福說，他只希望拿回「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂援助的25萬元及代墊的麵包材料費10萬元，讓自己可以重新開店照顧妻小，其他都不要了；他不懂「她要告我什麼？」。

兩人合夥麵包店位於高雄市前鎮區，於去年12月28日開幕營業，至本月10日關店，只開了1個半月，店內還高掛著國民黨主席洪秀柱及高雄市黨部主委黃柏霖聯名送的匾額「鴻圖大展」；王友蘭19日下午在麵包店召開記者會，對黃士福的指控一一駁斥，甚至一度哽咽。

擔任老師的王友蘭說，當初沒人要租房子給黃士福，是她出面租店面，開店之前，黃士福提供各界捐款39萬元及某企業總裁捐的15萬元，總共出資54萬元，而經營1個多月來購買材料費等共花費66萬多元，不足的22萬元還是她代墊的，「幫助人家還被誣告，我是老師，能讓他這樣搞我嗎？」

王友蘭說，剛開店第1個月營收近20萬元，但後來生意一落千丈，有時候一天賣不到300元，「怎麼撐呢？」，店面已經要頂讓68萬元，但10天了都乏人問津，如果能順利頂讓出去，她拿回代墊的22萬元，「其他都給他」。

(中時)