躲黃喉貂追補 山羌逃命遭車撞斷腿

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山羌遭車撞斷腿，送醫急救已無大礙。（楊峻青攝／玉管處提供）

前有埋伏，後有追兵！1隻山羌遭有「羌仔虎」之稱的黃喉貂追捕，驚慌逃命奔出森林，卻在省道台18線被行經車輛撞斷腿！

所幸，保育志工齊榮泰等人及時救起山羌，經由玉管處排雲工作站主任吳萬昌、塔塔加遊客中心代理主任陳淑梅居間聯繫，連夜將山羌送到集集特生中心急救。

玉管處副處長林文和表示，保育志工齊泰榮、楊峻青等人，開車行經在台18線時，看到山羌被黃喉貂追逐，驚慌在公路逃命，結果被前車撞及，但那輛車並沒停車查看，保育志工立即下車查看，發現山羌腳受傷流血，立即將山羌載到塔塔加工作站。

嗣後，經由吳萬昌與陳淑梅聯繫，將山羌送到特生中心治療；19日打電話詢問，值班獸醫表示，山羌前腳骨折，已經治療，精神不錯、體力尚虛，未來醫治痊癒後，將帶回塔塔加鞍部原地野放。

林文和表示，塔塔加山區生態豐富，遊客開車行經新中橫公路時，請小心慢行，注意動物出沒，以免發生危險。

(中時)