電動鐵馬左轉未禮讓遭直行機車猛撞 幸僅輕傷

電動鐵馬和機車在路口發生車禍，地上零件散落一地。(蔡依珍翻攝)

40歲張姓機車騎士，17日騎機車沿著桃園區建新街往樹仁三街行駛，在建新街463巷口時，疑因左邊停等的轎車擋住視線，看到對向車道有左轉車時已閃避不及，當場撞上左轉騎乘電動腳踏車的65歲張姓男子。

猛烈撞擊人車當場分離，2位駕駛都被噴飛，重摔落到地面無法動彈，附近民眾見狀連忙叫救護車，所幸2人都是擦挫傷，並無生命危險，桃警到場處理，酒測後2人均沒有酒精反應，目前由雙方洽談和解事宜。

警方呼籲駕駛人行經路口應減速，轉彎車需禮讓直行車。

(中時)