南投基層農會選舉 中寮鄉農會投票率88.6％

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南投縣各鄉鎮農會改選農事小組組長、會員代表結果揭曉，激戰區投票率高飆，中寮鄉農會88.6居冠，最低的南投市農會只有29.87％。縣府農業處表示，全縣各鄉鎮市農會，將於3月1日、2日分別召開會員代表大會，並選出理事、監事及出席縣農會代表。

農業處長陳瑞慶表示，13鄉鎮市農會，共選出農事小組長256名，會員代表567名；全縣共設置259個投開票所，除13鄉鎮市農會人員外，並動員各鄉鎮市公所、學校與警察人員約1500餘人，擔任投開票所選務工作人員。

13鄉鎮市農會具有選舉資格會員數共6萬5150人，參與投票人數共3萬5949人，平均總投票率55.18％，選舉激烈區域為草屯、中寮與國姓，選舉投票率最高前4名，分別是中寮鄉農會88.6％、草屯鎮農會85.74％、國姓鄉農會81.1％與魚池鄉農會79.83％，投票率最低為南投市農會29.87%，選舉過程平順。

(中時)