SBL》菲爾普斯好猛 金酒贏下重要1勝

菲爾普斯19日拿下28分、18籃板，幫助金酒拿下重要勝利。(中華籃協提供)

隨著例行賽即將進入尾聲，金酒與台銀的第6名之爭，也更趨白熱化！靠著「飛魚」菲爾普斯28分、18籃板，林韋翰也有15分，金酒19日以84比80險退桃園璞園，目前8勝20敗，續在例行賽第6名之爭搶占優勢。

菲爾普斯賽後強調此役是「彌補」之戰，因為前戰飲恨敗給富邦，菲爾普斯坦承表現欠佳，所以19日當然要拿出更好表現，幫助金酒拿下這場重要勝利，他更放話，「剩下兩場例行賽，我都想幫助球隊贏球，確保搶下季後賽門票。」

「不過我也想提出警訊，因為每次只要我們贏球，下場比賽表現就會很差，我很不喜歡看到球隊出現這種狀況，代表我們武裝程度欠佳。」菲爾普斯說，金酒剩下兩場例行賽，分別是在25日出戰台銀、26日遭遇裕隆。

金酒總教練楊哲宜也看到了這種情況，「我知道每次贏球過後的下1場，我們都容易自我放鬆，害我都必須拿出嚴厲態度去凶球員，他們才能積極一點。幸好隨著比賽進行，我們不再光是依賴菲爾普斯，也會利用他製造空檔取分。」

璞園全場三分球表現爛到離譜，出手19次只進1球，璞園總教練麥班達賽後相當失望表示，「雖然有些是被守到，卻有些三分出手都有空檔，但我們卻沒掌握住，看來接下來訓練必須著重在這點上面。」璞園已確定拿下例行賽第5。

「新台灣人」戴維斯是璞園表現最好的球員，他拿12分、14籃板與7火鍋，距離大三元還差3火鍋，他說：「其實不只是我，我們全隊的防守應該還能做更好才對，表示我們備戰狀態還不理想，這是我們在季後賽開打前的改善重點。」

(中時電子報)