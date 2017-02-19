張學友演唱會台北尾場 江蕙蔡依林朝聖
「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋唱第6場，連續兩週在小巨蛋開唱，今晚包括「二姐」江蕙、五月天阿信、蔡依林、蕭敬騰都來；場外周邊商品熱賣，官方悠遊卡6000張銷售一空。
「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，今晚的台北尾場，也是巡演的第55場，包括「二姐」江蕙、五月天阿信、Jolin蔡依林、蕭敬騰、張清芳、A-Lin都來朝聖。
這兩週包括蘇打綠、王力宏、Selina、林俊傑、張小燕、「哈林」庾澄慶、林宥嘉等，也都來聽張學友演唱會。
張學友這次在台北6場演唱會，一票難求，場外也有民眾舉著牌子求票，也有民眾在場外排隊，等候買每天釋出的票券。
場外販售演唱會周邊商品，吸引粉絲提前排隊購買，光是台灣唯一的官方悠遊卡6000套，在演唱會第二天即搶購一空。
其他周邊包括T-shirt、托特包、保溫瓶、資料夾、筆記本、帽子等，也吸引粉絲搶購。1060219
(中央社)
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