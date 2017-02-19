大陸配音員「霸屏」 與成本考量有關

大陸配音員強勢「霸屏」，成為近日不少觀眾茶餘飯後的話題，以大陸配音界一姐季冠霖為例，近期熱播的4部電視劇女主角配音皆由她一人全包；但大陸配音界人士透露，電視劇後期配音少則需半個月，不僅明星選擇接新戲、放棄配音，且對製作單位而言，在成本考量上用配音員也更加划算。

大陸正在熱播的《孤芳不自賞》、《三生三世十里桃花》、《放棄我抓緊我》、《錦繡未央》等四部電視劇，在乍聽之下，還以為是由同名女明星擔綱演出，因為堪稱「大陸配音界第一把交椅」的季冠霖，將所有女主角的配音工作全然攬下。

大陸配音界人士說，以一部中等長度的電視劇，後期配音就需耗時約半個月，這對一些演員來說是件吃力不討好的事，遠不如簽約新戲收入可觀；且對製作單位而言，採用配音演員會更為划算。

(旺報)