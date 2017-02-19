民進黨元老林文定：大陸照顧台灣很多
民進黨元老、前台南縣副縣長林文定2001年淡出政壇，15年前遠赴海南島種咖啡，經營農場打拚有成。他感慨說，大陸真的照顧台灣很多，但台灣對這些利多似乎看成是應該的，一旦收回，就又說成是打壓，這讓大陸很難為。
林文定指出，過去幾年，大陸對台南的虱目魚契作，本是基於善意的契作採購，也花了不少錢，但似乎無助改善關係。選票一翻兩瞪眼，契作所在地，民進黨選票更多，國民黨得票更少，當契作的好意不被領情，沒能拉近兩岸距離反而愈走愈遠時，5年到期大陸只好先中止，但契作利多收回，卻又被當成是打壓。
林文定說，紅、藍、綠三黨在下棋，中國大陸進步快速，在國際已有很大的影響力，台灣卻對大陸的認識不夠，最讓人擔心的是擦槍走火。兩岸情勢隨時在變，要避免擦槍走火，不能不接觸 ，他預期海基會、海協會很快會恢復對話。
林文定表示，部分台灣民眾不在乎大陸進步與否，且抱持大陸發展是好是壞不干台灣的事的心態？台灣最近的鄰居是大陸，這是台灣要面對的，「當你的鄰居是三餐不濟的乞丐，你會注意門戶防竊；當你的鄰居是富人郭台銘時，鄰居要提防的是你了。」這是很現實的。
林文定1999年受當時的台南縣長陳唐山之邀出任副縣長，2000年阿扁勝選，邀陳唐山接掌國科會主委，但歷經代理縣長之爭後，陳唐山放棄入閣，而本欲參選縣長的林文定，後來轉戰立委，卻在黨內初選失利，林文定當副縣長2年多後，在2001年5月辭官。
(中時電子報)
文章來源：綠營元老語中評：大陸照顧台灣很多
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