陸劇主角頻「撞音」 對岸配音界生態 「水都潑不進」
大陸配音員供不應求，頻頻「撞音」讓觀眾「出戲」！近年來大陸影視圈憑藉IP熱，拍攝多齣兩岸熱播的古裝劇後，也讓始終於幕後付出的「配音員」受到外界關注；但素有「水都潑不進」的大陸配音生態界，已出現少數人「霸屏」的弊端，不過拜網路所賜，有不少自發組成的網路配音團隊興起，可望為當前窘況解套。
正在大陸播出的電視劇《三生三世十里桃花》近日引發大陸觀眾的熱烈討論，不過這次網友關注的並非劇情發展，而是主角們的聲音過於像「甄嬛」，甚至有大陸網友吐槽：「分明在看《三生三世十里桃花》，卻撲面而來的一股甄嬛風！」
但據了解，就目前大陸配音界的現況，始終呈現「水都潑不進」的生態，除了必須具備獨特個人特質，才可望打進配音界外，這個行業別相對其他也較為封閉；且多數從業者多是轉行的話劇演員，或是老配音演員旗下的徒弟，一般新人實在難以打入這個領域。
即便如此，大陸目前也開始有許多「網路配音員」，且逐漸成為配音領域的中堅成員，例如「淮秀幫」、「北斗企鵝」等基於興趣而自發組成的配音團隊，在網路劇目上都有相當高的人氣，甚至吸引資本關注。
(旺報)
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