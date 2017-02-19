市定古蹟當台日交流據點 日式建築很到味
台南離日本好近！隨著市定古蹟台南州立農事試驗場宿舍群修復完成，市府將丙種官舍規畫由台南市台日友好交流協會進駐、活化空間，除了推廣台南在地特色產業、工藝品給日本觀光客，也提供場域讓台日交流，群馬縣水上町就展售當地吉祥物群馬及相關手工藝品，配合日式木造建築，洋溢濃濃和風味。
市定古蹟台南州立農事試驗場宿舍群現存5棟，包含場長宿舍以及2棟丙種判任官舍、2棟丁種判任官舍，市府於2004年4月30日將其公告為市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」，其中，丙種官舍於2016年7月修復完成。
南市台日友好交流協會致力台日雙方交流，已成功推廣日治時期繪葉書台灣風景明信片展、日本傳統古典藝能「狂言」日本傳統戲劇講座、細川紙特展、日本神樂假面洋畫展等。
社團法人台南市台日友好交流協會郭貞慧理事長表示，未來這處空間將打造為台日文化藝術交流空間，定期舉辦導覽課程，以「日本文化村」概念營造部落舍群，串聯南市各觀光歷史景點，讓更多日本遊客及市民更了解文化資產獨特性，也可提供台日藝術家聚集交流及創作發表場所，推廣生活工藝美學。
群馬縣水上町也從2月起進駐至6月，帶來當地特產、手工藝品、旅遊資訊等，推廣當地旅遊秘境給台灣人，也有專為台南人設計的旅遊行程，水上町台灣事務局長阿部真行說，他個人很推薦工藝之鄉，旅遊同時也能體驗工藝之美。
(中時)
關鍵字：日本、台南、台南州立農事試驗場宿舍群、交流
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