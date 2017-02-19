陸發展航空 2020目標7.2億人次
中國大陸民航局日前提出民用航空5年規劃，力爭2020年旅客人數達7.2億人次，同時也將續建及新建74個機場，運輸機場總數將達到260個。
中新網報導，大陸民航局日前發布的「中國民用航空發展第十三個五年規劃」提出上述機場建設計畫，2020年的旅客運輸量目標是7.2億人次，貨郵運輸量850萬噸。
大陸飛機誤點頻繁，2015年航班實際正常率僅67%，2020年的目標則是航班正常率達到80%。在改進作法上，將根據機場的實際保障能力增加或減少機場容量，並加強氣象預報和航班運行的控制能力。
除了民航運輸外，大陸民航局也首次印發有關通用航空的5年發展規劃。通用航空是指公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業、農業、林業、漁業和建築業的作業飛行。
根據通用航空的規劃，大陸將大力推廣短途運輸，滿足支線航空難以到達、交通不便的偏遠地區交通出行需求，並推動航空運動發展，結合潛在的消費需求，積極推進私人飛行、航空俱樂部等發展。1060219
(中央社)
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