商總擬拜會談一例一休 柯建銘：歡迎

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民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天否認與商總已經談好要見面談修法放寬加班時數與彈性工時，但商總若要拜會民進黨團，他則表示歡迎。

工總、商總等7大工商團體公布「1例1休對產業影響問卷調查結果」，近半企業要漲價因應、過半限制加班。

商總理事長賴正鎰說，商總已經跟立法院民進黨團總召柯建銘談好了，3月立法院開議，當月的第一週要跟10到20名民進黨籍立委談調查結果，建議修法放寬加班時數及彈性工時。

柯建銘晚間受訪表示，今天接到媒體詢問稱商總要與他碰面談一例一休，他回說「沒有任何訊息」，如果商總要拜訪黨團，他表示歡迎。

柯建銘說，沒碰到賴正鎰，是媒體告知商總要拜訪黨團。對於賴正鎰說與柯建銘已經談好一事，柯建銘說，沒有談好，連面都還沒碰到，但若商總要拜會黨團歡迎。1060219

(中央社)