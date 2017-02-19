俄辣模杜拜搏命吸睛 警方勒令不准再犯

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根據當地阿拉伯語「聯合報」報導，一名俄羅斯模特兒日前在網上貼出她懸吊在摩天大樓外的影片後，遭杜拜警方傳喚。警方要求她簽署保證書，承諾不再拿自己生命開玩笑。

當地媒體指認這名女模是23歲的歐汀庫娃（Viktoria Odintcova），她本週稍早在個人Instagram貼出這支影片後，在網上引起瘋傳。

影片顯示，歐汀庫娃踏上杜拜73層樓高的「卡延塔」（Cayan Tower）頂樓大樑，僅由一名男子拉著她的手，讓她整個人懸吊在半空中。

「聯合報」（Al-Ittihad）引述杜拜警察局長助理、少將曼蘇里（Khalil Ibrahim al-Mansouri）說，「已傳喚歐汀庫娃簽署保證書，不會在杜拜重覆任何可能危及她生命安全的事。」

曼蘇里還表示：「這名俄羅斯年輕女性的所作所為，危及她的生命安全。」

他說，對杜拜居民來說，在沒有必要防備或獲得有關單位事前許可下，要避免進行任何具危險性的嗜好，這點非常重要。

歐汀庫娃Instagram帳戶的這支影片已有超過50多萬人觀看。（譯者：中央社周慧盈）1060219

(中央社)