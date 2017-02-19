西國關押詐嫌 確認218人來自台灣
西班牙政府日前同意把涉嫌電話詐騙的269名嫌疑人遣送到中國大陸，中華民國駐西班牙代表處已掌握其中有218人是台灣人，當地法院預計3月初做出進一步決定。
去年12月，西班牙警方逮捕大批華人，他們在偏僻鄉下租屋，以電話針對中國大陸人詐騙，涉及金額可能高達1600萬歐元（約新台幣5億2300萬元）。
西班牙政府於17日的內閣會議中決定，要把涉嫌電話詐騙的269名嫌疑人遣送到中國大陸。
西班牙政府做出決定後，仍須經過司法審理，預計法院會於3月初決定是否遣送。
駐西班牙代表處自案發後，數度派人分赴7所監獄探視台灣嫌疑人，願意接受探視且確實會面的有218人，其中數十人為女性。
由於嫌疑人有權拒絕接受探視，因此無法完全確知其餘嫌疑人中，是否還有人來自台灣。
駐處人員除了多次探視外，也替家屬轉交衣物等個人用品給嫌疑人，目前情況大致良好；代表處同時分頭從行政、司法兩方面著手，力爭把人送回台灣偵審。1060219
(中央社)
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