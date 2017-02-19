WBC》主投3局飆5K 郭俊麟找回實戰感覺

郭俊麟今面對世大運代表隊，主投3局無失分表現亮眼。(棒協提供)

旅日投手郭俊麟，今在經典賽中華隊熱身賽中，面對世大運代表隊，主投3局無失分，與在澳洲移訓出賽時判若兩人，他回應，在澳洲因為太久沒有實戰出賽，所以控球表現不是很好，今天有找回一些感覺。

郭俊麟今面對世大運代表隊，屢屢飆出140公里以上速球，加上變化球也相當犀利，讓世大運代表隊的小老弟們一籌莫展，僅僅擊出1支安打，還吞下5次三振，總教練郭泰源也稱讚郭俊麟表現，他表示，在澳洲郭俊麟不盡理想，但今天有慢慢進入狀況。

郭俊麟昨天曾說自己是慢熱型投手，所以在經典賽有用球數限制上，先發賽前會進牛棚多投幾顆，感覺成效不錯，他指出：「今天賽前確實有先在牛棚練投，所以上場後很快就找到狀況，變化球的角度也都有投出來，加上賽前有跟琨笙賢拜討論，叫我往好球帶攻擊收到好效果。」

這次旅外幾位投手被視為先發主要人選，其中郭俊麟更被視為主戰先發，目前調整狀況，郭俊麟回應，還是有些變化球球種需要調整一下進球角度，郭俊麟明將先赴日辦理工作簽證，暫時離開中華隊。

(中時電子報)