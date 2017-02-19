雙局長為翻車案請辭 業者：部長該負責
蝶戀花遊覽車翻覆案造成33死的重大傷亡，交通部公路總局局長陳彥伯、觀光局長周永暉今雙雙請辭負責。然而有業者直言，最該負政治責任的是交通部長賀陳旦。
蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆，造成33死11傷的意外，成近30年來最嚴重的公路事故。今交通部政務次長王國材證實，陳彥伯及周永暉自我處分，主動請辭，目前尚未批准。
然而去年7月發生的陸客團遊覽車國道火燒車一案，當時交通部公路總局局長趙興華和觀光局長謝謂君也為此主動請辭負責。
據《中央社》報導，旅遊業者李奇嶽今表示，去年火燒車事件後，交通部長賀陳旦便換了2位局長，如今遊覽車翻覆案又是2位上任不到1年的局長擔負責任。對於國內一再發生嚴重的遊覽車事故，李奇嶽表示，賀陳旦作為交通部長卻不用負政治責任，令人十分質疑。
(中時電子報)
文章來源：CNA
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