澎204號縣道傳車禍 一人死亡
澎湖204號縣道石泉國小附近路段，昨晚發生一起計程車撞傷行人的車禍，遭撞的莊姓民眾送醫宣告不治，肇事原因由警方調查中。
據警方調查，這起計程車撞傷行人的意外，發生在昨晚10時許，一輛由歐姓男子所駕駛的計程車由市郊往市區方向行駛，行經204號縣道石泉國小附近道路，疑似由內車道變換至外車道時，追撞同方向的52歲莊姓民眾，經緊急送醫，因傷重宣告不治，肇事原因由警方調查中。
警方調查，肇事的歐姓計程駕駛，酒測值為「0」，計程車上並未裝設有行車紀錄器，目前肇事的計程在引擎蓋有一處大凹陷，目前由警方查扣在馬公交通分隊。
馬公警分局表示，民眾夜間行走時，不要穿著暗色的衣服，同時行走在人行道或儘量靠右，駕駛朋友也要減速慢行，以免發生危險。1060219
(中央社)
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