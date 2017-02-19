僑界新春聯歡 林松煥：台菲關係行動年

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中華民國駐菲代表林松煥今天出席傳統僑社新春聯歡活動，他在致詞時看好台菲關係前景，形容今年是「台菲關係的行動年」。

菲華文經總會今天在馬尼拉華人區自由大廈舉辦新春聯歡會，席開25桌，駐菲代表處人員、僑界人士、旅菲台商以及僑委員教育替代役役男參加，場面熱烈。

林松煥致詞時說，過去一年全球局勢充滿挑戰與不確定性，包括川普當選美國總統、英國脫歐等，但「只要有信心與決心，新的一年會比去年更好。」

林松煥闡述台菲關係的發展，稱2016年雙方雖然都是新政府上台，但關係依然在「穩定中成長」，雙邊貿易從2015年的97億美元成長到2016年的108億美元，台灣對菲律賓外銷成長額15%；雙邊人民互訪也增加許多。

他繼續說，去年雙方在經貿、科技、農業、漁業與海巡領域的交流互訪都非常密切，層次也極高，完成規劃階段，今年會是「台菲關係的行動年，諸多計劃將開始陸續落實」。

聯歡會主席、菲華文經總會常務委員蔡長敏，則祝福大家「新春納福、雞年大吉、身體健康、闔家安樂。」

活動上，林松煥也代表僑委會頒贈獎狀，感謝菲華文經總會積極策劃辦理105年雙十國慶活動，凝聚僑心及鼓舞僑眾士氣。

新春聯歡會會卡拉OK與抽獎的歡笑聲中圓滿結束。1060219

(中央社)