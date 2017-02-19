涉金正男案段氏香 越南稻農說是他妹妹
越南南定省一名段姓稻農今天說，他認為，涉及北韓領導人同父異母兄長金正男謀殺案，在馬來西亞被捕嫌犯中，其中一人是他的妹妹。
路透社報導，金正男13日在吉隆坡國際機場，遭人以快速發生作用的毒藥攻擊致死。馬來西亞警方指出，逮捕的嫌犯中有一名持越南旅行證件的女性。
越南有關當局表示，正著手調查，並就此與馬來西亞接觸。
稻農約瑟夫．段（Joseph Doan）證實，他妹妹叫做段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳），1988年生於河內東南方的南定省（Nam Dinh），這些個人資料符合馬來西亞警方所公布的訊息。
約瑟夫．段在南定省表示：「我們只是從網上看到消息，其他人也是，但從照片判斷，看起來是她。我不是百分之百確定，因為我們還沒碰面。」
他又說，他妹妹看起來像是機場閉路電視截圖中身著印有「LOL」字母白色T恤的女子。他說，越南有關當局已與他接觸，並提供協助。
他又表示，妹妹18歲就離家，偶爾才回來，也從不說何時會回家。「她每次回家，我老是要她努力讀書和工作。」
南韓和美國官員表示，金正男是遭北韓特務暗殺。
馬來西亞警方今天表示，涉案4名北韓嫌犯在案發當天逃離馬國。
馬國警方17日逮捕了一名涉及這起暗殺的北韓男子，以及分別為越南和印尼籍的兩名女子，並羈押一名馬來西亞男子以利調查。（譯者：中央社周慧盈）1060219
(中央社)
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