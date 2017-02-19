湖口雞屍確診H5N6 竹縣增列為禽流感第6縣市

湖口16日被人發現的雞屍，今檢驗出帶有H5N6病毒，新竹縣倍增列為禽流感第6縣市。（莊旻靜翻攝）

警方追查疑似棄置雞屍養雞場，新竹縣家畜疾病防治所今前往採樣並消毒。（莊旻靜翻攝）

新竹縣湖口鄉羊喜窩段邊坡16日遭人發現400餘隻雞屍，今天確診為感染H5N6高病原性禽流感致死，新竹縣也被農委會防檢局新增列為禽流感擴及的第6縣市，警方今天上午循線查獲新埔鎮1間養雞場，懷疑病死雞由該雞場流出，新竹縣家畜疾病防治所全日消毒，並親自將檢體送往家畜衛生試驗所檢驗，結果預計週二出爐。

新竹縣家畜疾病所代理所長姜義貴指出，警方協助查詢、民眾檢舉，懷疑是新埔鎮一間養雞場流出，但負責人否認，家畜疾病防治所今天上午前往查看，發現該養雞場分置2地，養殖4180隻仿土雞，共有16隻死亡，活雞則無明顯臨床症狀，但已經2隻活雞、1死雞送驗，並開立移動管制書，禁止禽隻移入移出。

由於湖口羊喜窩段死雞被驗出帶有H5N6病毒，儘管該疑似養雞場死亡率未達通報標準，家畜疾病防治所人員今天下午仍親自送往淡水家畜衛生試驗所檢驗，盼望檢驗結果盡快出爐，目前也將該養雞場全面消毒，並禁止禽隻移入、移出，周邊一公里內的養雞場也將採樣送驗。

(中時)