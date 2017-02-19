廣州2016年擬積分入戶名單 高學歷人群成主力

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日前，2016年廣州市積分制入戶確定擬入戶人員名單並向社會公示。此次公示名單總數為6001人，近6成在35歲以下，超8成擁有大專以上學歷。整體入穗人群呈現高學歷、年輕化的特點。

據廣州市來穗局統計分析，從學歷來看，2016年廣州擬入戶人員中84.8％擁有大專以上學歷，大學本科、碩士研究生學歷約佔5成。

2016年廣州擬入戶人員中，35歲及以下的人員佔總人數的ㄦ58.7％。男、女比例為49.9：50.1，來自廣東省以外入戶人員佔總入戶人數的45.7％。

(旺報)