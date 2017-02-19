蕭煌奇合唱改歌詞 喊白冰冰是老母

藝人白冰冰日前參加節目「最美的歌」，主持人蕭煌奇如願與白冰冰合唱「紅花青葉」，開玩笑把歌詞「你是我的人」改成「妳是我老母」，逗得白冰冰大笑。

八大第1台「最美的歌」是蕭煌奇搭檔藝人方宥心主持。白冰冰日前上節目宣傳新書和新專輯，難得在螢光幕前現身，帶來招牌歌曲「阿娜答」、「搭心兄」，並與蕭煌奇合唱「紅花青葉」。

蕭煌奇開玩笑將歌詞「你是我的人」改成「妳是我老母」，脫稿即興演出，逗得白冰冰哈哈大笑，直喊「我們差20歲，的確是可以當你媽媽啦」。

一見到白冰冰，方宥心表示，媽媽曾苦口婆心交代她，要好好拜讀白冰冰的書「菅芒花的春天」，提醒她年紀輕輕進入演藝圈，要懂得謙遜，以及學習前輩們腳踏實地。

白冰冰直呼享受60歲後的人生階段，自傳新書是著墨在她的後半生，希望藉由她一路哭著走過來的人生挫折，鼓勵大家面對困難要勇敢，不要輕言放棄。1060219

(中央社)