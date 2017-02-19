金酒力克璞園 朝季後賽目標邁進
超級籃球聯賽（SBL）金酒這支後段班球隊今天以84比80險勝璞園，繼續保住第6名的位置，朝季後賽的目標邁進。
金酒和璞園之戰，金酒以64比54領先進入第4節，面對璞園的糾纏，王泰傑在最後2分鐘，切入再妙傳給籃下埋伏的蘇奕晉放進2分，金酒取得81比76領先。
倒數49.13秒，璞園的簡浩上籃追成78比82，璞園接下來祭出犯規戰術爭取時間，不過金酒的林韋翰2罰都中，穩定軍心，而璞園的施晉堯用三分球搶攻未果，金酒把時間拖完，終場以84比80贏球。
璞園此役三分球19投僅1中，王泰傑表示，賽前教練就交代以防守為主，就能帶動進攻。
王泰傑此役拿下12分，也把犯規次數控制在3次，不像前3場比賽就有2場5犯提前退場。他表示，可能之前上時間比較少，導致比賽後段體力下滑，所以手部的動作較多，而現在體力已經有加強。1060219
(中央社)
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