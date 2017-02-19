《浪漫滿屋》Rain奶奶急性肺炎病逝 享壽78歲

金志映曾在《熔爐》飾演孔劉母親、《浪漫滿屋》Rain的奶奶，今傳出因肺癌病逝。（圖／《熔爐》、《浪漫滿屋》劇照）

韓國資深演員金志映在多部電視劇、電影是「奶奶專業戶」，曾在《浪漫滿屋》扮演Rain的奶奶，電影《熔爐》飾演孔劉的母親，另外在《他們的世界》、《我的女友是九尾狐》等人氣作品都可看到她的身影，但今卻傳出她於台灣時間早上5點51分因肺癌逝世，享壽78歲。

據《韓聯社》報導，金志映已罹患肺癌2年了，但她對病情保持低調，沒告知身旁的人，這2年期間一邊拍戲一邊接受治療，2個月前還曾向女兒說春天要拍新戲，並努力做運動、維持體力，沒想到17日突然急性肺炎，送醫後還是回天乏術，於今天早上停止呼吸，而去年10月播畢的《Fantastic限時愛情》成為她的最後一部作品，消息一出，讓眾演員和觀眾深感震驚又惋惜。

(中時電子報)