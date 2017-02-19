見機車起火主動滅火 廣州公車駕駛獲好評
路遇車輛起火，大陸公車司機挺身而出，這起助人為樂的事情就發生在廣州廣汕路。當事司機霍其湘說起這件事時，輕描淡寫地說：「我們日常都會有安全培訓，當時那個情況很危險，我也是盡自己的能力。」
霍其湘，廣州人，當公車司機已經7年。2月15日下午5時28分左右，他駕駛497線公交車從華美路轉入廣汕路時，路邊一輛燃燒的摩托車引起了他的注意。車子監控顯示，一輛三輪摩托車燃起大火，車頭幾乎被火吞噬。
當時正是下班高峰，過往車輛越來越多，他駕駛的公車上也有不少乘客，大部分還是學生。危急之際，霍師傅快速通過火源位置，將車輛停在離火源20公尺外的安全位置，向車內乘客說明情況後，去拿滅火器。下車前，細心的他還打開車門，以備必要時乘客可以安全下車。「我來回拿了兩瓶滅火器，摩托車的火基本被撲滅了。」離開前，還交代摩托車車主收集沙土撲滅零星火苗，以防死灰復燃。
對於自己的助人為樂，他很淡然，在他看來，自己做這件事沒什麼值得稱讚的，唯一的小心思就是，事發時車上有很多學生，他希望通過自己的表現給孩子們做了良好示範。
(旺報)
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