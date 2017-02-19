南韓樂天同意讓地裝薩德 陸媒：對陸業務恐遇地震
大陸《環球時報》19日報導，南韓樂天集團計劃於2月底召開董事會，簽署就部署「薩德」反飛彈系統與南韓政府「換地」的協議，將其在星州郡的一塊高爾夫球場，和南韓軍方在首爾附近的京畿道南楊州市的一塊國有土地進行交換，作為薩德營地。先前雙方已完成地皮估價。
據了解，樂天與南韓政府的換地協議一旦簽署，韓方推進「薩德」部署步伐勢必進一步加快，薩德或許會提前裝置完成。
遼寧省社科院朝鮮研究中心主任呂超表示，樂天集團的全球業務中，在中國的事業占有極其重要的地位，樂天也一直有繼續推動擴大其在中國業務的計畫。
以東北地區為例，目前樂天在瀋陽有很多大型投資項目，涵蓋房地產、超市、娛樂、電影院等各個領域，其在中國投資最大的項目，就是瀋陽樂天世界，是一棟60多層高的大樓。樂天是在東北地區影響力最大的韓資企業。除了北京、上海等一線城市，樂天在四川、山東等地也有布局。不過呂超認為，「現在看來，樂天擴大在中國業務的願望恐怕要落空。」
呂超表示，樂天是在韓國非常有影響力的大財團之一，在薩德問題上，它完全有選擇權不為政府提供便利，因為目前交換的星州郡高爾夫球場的所有權是樂天的，對自己的土地自然可以決定用途，但現在它卻選擇在這個問題上站到了和中國對立的一邊。「樂天一邊從中國消費者那裡獲取利益，一邊卻積極損害著中國的安全利益，這自然會給中國民眾以不友好甚至敵對的感覺，也理所應當會引發一部分消費者對它的惡感，影響其面向中國的經濟活動。」
(旺報)
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