揚起最後璀璨 燈會亮麗閉幕

2017台灣燈會在雲林主燈「鳳凰來儀」，今天晚間揚起最後一次旋轉的璀璨耀眼，在亮麗與民眾驚呼聲中閉幕，相約明年燈會嘉義見。

歷經3天試營運、9天正式營運的台灣燈會在雲林，晚間由交通部觀光局和雲林縣政府，在虎尾主燈區舉行閉幕式，現場湧進滾滾人潮，爭睹「鳳凰來儀」主燈及各特色燈組的最後璀璨。

縣府指出，辦理的燈組典藏，各界認養踴躍，主燈「鳳凰來儀」及副燈「牛轉乾坤」留在雲林認養，宗教祈福區由各宗教團體帶回，雲珍良品和旗艦燈組由各企業、農村再生藝術由各社區典藏，虎尾主燈區燈組被認養一空。

今年台灣燈會在雲林最後一夜的璀璨，吸引人潮衝高參觀熱度，評估可望突破1400萬人次，甚至可能高達1500萬左右，原因是平常人潮少見的燈區，今夜熱滾滾，更不用說熱門燈區和美食區，都是人山人海。

今年台灣燈會在雲林也受到國外遊客讚賞，擔任日本遊客導覽翻譯志工說，日本官方及企業稱讚不已，部分企業表達明年台灣燈會在嘉義將爭取合作。

雲林縣長李進勇說，台灣燈會已成國際指標盛會，雲林肩負燈會原鄉傳承，結合友善大地理念、多元文化精粹、布袋戲原鄉及農村社區特色，呈現「最有台灣味、最有在地特色」節慶燈會，在國際舞台更發光發亮。

李進勇表示，雲林更創下7種語言導覽服務、環保公約的永續、傳統藝閣與現代科技的創新、首創寵物推車的貼心、朝天宮與布袋戲巨偶的文化、鄉親賞燈專車的愛鄉等，展現特殊的雲林人情味。1060219

(中央社)