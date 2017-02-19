WBC》熱身賽4戰三轟 蔣智賢火力驚人
經典賽中華隊內野手蔣智賢，從澳洲移訓熱身賽開始，到今天熱身賽與世大運代表隊交手，已經轟出3發全壘打，展現十足火力，他表示，目前還在調整，所以喜歡的球就會積極出棒，不會想太多。
蔣智賢在澳洲移訓三場賽事中，就有兩場轟出全壘打，此役面對世大運代表隊，3打數2安打，一支全壘打，一支二壘打，打下兩分打點，長打能力驚人，他回應，從澳洲就開始調整狀況，維持比賽的感覺。
目前蔣智賢完全維持去年球季火力，也幾乎是中華隊陣中狀況最火燙的選手，他說，主要是心態上放輕鬆，保持開心的心情去面對比賽，才能夠一直維持成績。
(中時電子報)
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