選情未翻盤 桃基層農會仍是藍營天下

全國基層農會改選今完成投票，選情激烈的八德、平鎮、大園和大溪等地，都開出8成以上的投票率，八德更超過9成2，選情單純地則不到5成，桃園、觀音兩區農會現任理事長派均失利，整體選後一如外界預期未翻盤，仍由國民黨掌握多數會員代表，藍營人士直言，登記時就是藍天大於綠地，選情不意外。

桃園市除中壢農會中央接管不用改選外，其他12區農會都要改選，5萬3135名會員，要選出農會農事小組長215名、會員代表525名，共有3萬8602名會員參與投票，投票率達72.65％。

後續各基層農會將分梯於3月1日至3日召開會員代表大會，選出理事共108名、監事共36名與市農會代表65名，接著在3月10日至13日召開理、監事會，選出理事長、常務監事並完成總幹事的遴聘工作。

桃園市農會部分，現任桃園市農會理事長游象紀，任期屆滿即將卸任，推派農會現任常務監事李文政接班，對上民進黨屬意的農會理事、現任水利會委員楊長浩，他也是民進黨終身黨員，原預估在水利會系統全力輔選下可望順利出線，但地方人士從基層選情評估，游派僅在八德、大溪、桃園和觀音選情不樂觀，其他幾乎還是游的天下，李文政可望順利出線。

在區農會部分，桃園和觀音都由挑戰者佔上風。桃園區農會投票率達7成7，競爭相對激烈，主要由現任理事長李建和搭檔農業局退休科長詹喜凱，與前任總幹事劉紘瑜搭檔現任總幹事黃烱倫2大派系比拚，李劉之爭，地方評估劉派佔上風、小贏1票，搭檔的總幹事黃烱倫可望順利出線，獲得續聘。

觀音區農會投票率7成1，現任理事長梁春成屆滿，屬意理事郭來結出馬角逐理事長大位，但現任常務監事許文進也躍躍欲試，積極爭取地方陳系、歐系人馬支持，又與現任總幹事吳列坤合作，許派果然勝出，掌握多數會員代表，讓藍營坦言「失守」。

(中時)