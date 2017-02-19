雲林縣農會選舉 綠營全軍覆沒

我要評比

基層農會選舉19日舉行，雲林縣投票秩序良好。（周麗蘭攝）

雲林縣20鄉鎮市農會選舉有九鄉鎮市選情緊繃，都是現任理事會與民進黨之爭，不過九鄉鎮都全軍覆沒，無一挑戰成功。

選情煙硝味濃的九鄉鎮選舉結果比數是土庫鎮34：11、北港鎮26：19、古坑鄉29：16、大埤鄉36：9、二崙鄉36：9、麥寮鄉24：21、台西鄉36：9、元長鄉36：9、水林鄉28：17。

雲林縣選舉人數9萬3379人，平均投票率56.01％，以麥寮鄉投票率91.52％最高，北港鎮82.46％次高。

針對綠營挑戰全軍覆沒，不願具名的農會主管表示，農會與農民相處的方式是搏感情，綠營以大選方式操作，在村里間提名與現任對壘的人選，造成親族感情對立撕裂，是行不通的。

加上綠營強打「藍綠對決」，戰術硬打文宣戰、抓賄戰，操作得現實情況差太遠，也會引起反感與緊張。

(中時)