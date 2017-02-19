才鹹濕網交粉絲 跳水金童又爆背著未婚夫偷吃男模
英國「跳水金童」湯姆戴利(Tom Daley)年僅22歲，不僅身材健美，臉蛋還俊俏無比，人氣因此旺得嚇嚇叫，然2015年10月他已死會，宣布與大自己20歲的編劇男友達斯汀藍斯布雷克(Dustin Lance Black)訂婚，沒想到近來卻連番爆偷吃醜聞，上個月湯姆被抓包與網友大玩網路性愛，現又被爆與天菜男模艾德華威廉(Edward William)是砲友關係，讓外界相當震驚。
「跳水金童」湯姆戴利名聲壞光光！據《太陽報》報導，已經名草有主的他，先前被爆與男粉絲超友誼關係，兩人在網路上互傳裸照，長達一年的時間，事後他也認了出軌，但表示是跟未婚夫聚少離多，才會耐不住寂寞而犯錯，但強調跟男粉絲只是網路上互動，沒有肉體關係，未來不會再犯。
句句承諾言猶在耳，才不過1個月，湯姆戴利又爆出2014年在路邊認識27歲、198公分的男模艾德華威廉，消息人士表示，兩人就住附近，先是網交，後發生關係，艾德華知道湯姆的身分，由於當時他還單身，於是兩人開始來往，湯姆之後邀約艾德華到家裡參加烤肉趴，還介紹未婚夫給他認識，沒想到趁著達斯汀出國時，湯姆竟邀男模到家裡，甚至會傳「我在家，超有性致」、「藍斯不在家，你要不要來？」這類露骨簡訊給艾德華，雙方就這樣秘密維持砲友關係長達1年半時間。
據艾德華的朋友透露，兩人純粹是肉體關係，沒有感情，還說：「湯姆對自己很有自信，性慾很強」，兩人大多在湯姆位於倫敦的公寓密會，每次半小時到一小時，據悉，這段地下情在年前結束，然最近又開始聯絡，不過艾德華如今有伴了，所與拒絕與湯姆重新扯上關係，對於偷腥事件，湯姆戴利的發言人拒絕回應，然據悉，他跟艾德華的關係，在倫敦同志圈是「公開的秘密」。
(中時電子報)
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