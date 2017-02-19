女童險遭性侵 警方逮捕色狼

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板橋一名女童日前遭歹徒尾隨返家，並攻擊女童，意圖性侵。新北市海山警分局今天逮捕嫌犯，帶回偵訊。

警方表示，被害女童17日晚間8時許下課返家途中，進入住家大樓電梯時，一名歹徒喬裝該大樓住戶，進入大樓間電梯內，以徒手方式從後方，摀住女童口鼻。

歹徒隨後以強制手段拉扯女童頭髮，出言恫嚇「如果你再吵就把你殺死」、「妳只要乖乖就好」，讓女童心生畏懼。

警方指出，歹徒在女童想趁機逃跑之際，徒手攻擊女童頸部想將她擊昏，拉扯之際造成被害人嘴角撕裂傷，並造成被害人眼鏡毀損。

警方研判歹徒想性侵女童，適逢其他住戶發現異狀，歹徒見形跡敗露立即倉皇逃逸，始未能得手，被害人隨即向警方報案。

海山分局循線於今天傍晚6時許，在犯嫌返回新北市板橋區板新路住處將他逮捕，帶回偵辦 。1060219

(中央社)