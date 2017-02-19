張學友台北站尾場 滿足粉絲小露胸膛
「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋唱第6場，張學友提到今晚是台北站最後一場，為了四面舞台演唱會他勤健身，今晚應粉絲要求，張學友小露胸膛，「看到一點就好」。
「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，今晚的台北尾場，也是巡演的第55場。
開場張學友率24名舞者演出歌曲「我與你」，升降舞台堆疊出蛋糕形狀，舞群雙雙對對的展現浪漫圓舞曲，張學友穿梭在舞台間，蛋糕台旋轉後一秒變階梯，他時而上樓時而下樓，穿梭於華麗舞群中，宛如一場百老匯音樂劇大型歌舞表演，
在唱「她來聽我演唱會」之前，張學友說，今晚是巡迴演唱會台北站最後一場，「為什麼你們都不開心呢，感覺有點傷感」，接著他似乎是送出驚喜地說，「我們會回來的」，引來台下粉絲尖叫。
張學友提到，這次演唱會前就決定要做四面舞台，但四面舞台卻比單向舞台還要耗費體力，很多人問他為什麼到50歲後才做四面舞台，張學友也和在場聽眾說，「像我這樣年過半百的朋友，千萬不要放棄」，因為他兩年前開始健身，鍛鍊自己的體能、體型。
張學友笑說，「現在我不會脫給大家看，但大家千萬不要放棄」，換來台下粉絲齊聲呼喊「脫、脫、脫」，他回，「我們這種實力加偶像派的，是有一點點的矜持」，但最後還是拉開西裝外套，小露胸膛，「看到一點就好」，滿足粉絲渴望。1060219
(中央社)
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