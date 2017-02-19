北市農會選舉落幕 木柵出現疑似賄選
台北市基層農會選舉今天順利落幕，投票率約64％，共選出378人，其中，在木柵農會疑有賄選情形，目前已交給檢方偵辦，疑涉案當事人並未當選。
北市第12屆各級農會農事小組組長、副組長、會員代表、理事、監事等選任人員任期將於3月屆滿，依法辦理選舉，北市9區農會今天下午完成投票，開票工作，由合格農會會員投票選出農事小組組長67人、副組長32人、會員代表279人，投票率64％，共選出378人。
不過，木柵派出所接獲民眾檢舉，指稱有理事暨會員代表候選人拿茶葉禮盒1袋(內有鐵觀音茶葉2盒)送給會員後離去，疑有賄選情事，警方前往查扣該茶葉禮盒證物，並將報案人及疑似受賄人帶返分局，由偵查隊受理實施偵詢，已移送地檢署偵辦中。
北市產發局表示，3月5日前北市9個區農會將陸續召開會員代表大會，選出各區農會理事、監事及市農會會員代表，4月底前完成台北市農會理事長選舉，產業局將等全部改選作業完成後，於產業局網站公布所有當選人名單。1060219
(中央社)
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