前夫要贍養費 貓王獨生女哭窮稱已破產

美國流行樂傳奇巨星「貓王」獨生女麗莎瑪莉普里斯萊面對離婚的第4任丈夫要求贍養費，自稱負債累累已破產，還剛從治療機構出院，她並指控前夫電腦裡有數百張不當的兒童照片。

美聯社報導，麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）因第4任丈夫洛克伍德（Michael Lockwood）要求贍養費，本月在洛杉磯加州高等法院提出文件，揭露兩人的一對8歲雙胞胎女兒因不明原因，目前接受加州兒童保護機構的照護。

49歲的麗莎瑪莉普里斯萊是貓王艾維斯普里斯萊獨生女，曾與樂壇巨星麥可傑克森（Michael Jackson）和演員尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）結婚。她和洛克伍德結婚10年，去年6月離婚。

洛克伍德要求法院下令麗莎瑪莉普里斯萊每月支付他4萬美元贍養費，外加10萬美元律師費。他說，為了與妻子一起工作，他基本上已放棄自己的事業。

麗莎瑪莉普里斯萊則公布，她雖每月可支領10萬美元遺產，透過父親的資產每月還可領4300美元外加健康保險；另還在父親的艾維斯普里斯萊企業（Elvis Presley Entreprises）持有股份。但是個人資金因經理人管理不當，目前欠下的應付稅額和卡債達數百萬美元。

她說，自己現在的音樂工作毫無收入，還要付雙胞胎女兒2個全職保姆薪水。

麗莎瑪莉普里斯萊說，有關她在洛克伍德電腦裡發現的照片和令人不安的影片，兒童法院已排定3月審理。

洛克伍德並未遭控任何罪名，他的律師說，麗莎瑪莉普里斯萊的指控不實。

「我們週刊」（Us Weekly）網站報導，比佛利山（Beverly Hills）警察局17日證實，警方正調查洛克伍德被控騷擾兒童案。（譯者：中央羅苑韶）1060219

(中央社)