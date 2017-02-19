陸工信部：中國是世界第一製造大國

陸媒報導，工信部部長苗圩在國新辦新聞發佈會上提到，中國已經穩居全球第一製造大國和網路大國的地位。

苗圩表示，目前全球範圍內有500多種主要工業產品，其中有220多種中國的產量都是世界第一的，2015年為止中國有56家製造企業進入世界前500強名單。網路方面，中國建成了全球最大的4G網路，網友總數已經達到了7.31億人，也是全球第一，其中有4家企業進入全球互聯網企業市值前十名。

(旺報)