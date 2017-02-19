不敵日19歲混血新星 張凱貞首輪止步

張凱貞杜拜女網會內賽首輪止步。（本報資料照片／台灣公開賽提供）

杜拜女網賽會外賽2連勝的張凱貞，19日單打會內賽首戰碰上海地、日本19歲混血兒大坂直美，無緣將連勝延續，最終4比6、2比6首輪止步。

世界排名56名的大坂直美是日本網壇竄出新星，姊姊同樣是網球選手。她去年澳網、法網、美網都闖進第3輪，並在日本東麗泛太平洋女網賽打出代表作，生涯首闖WTA決賽，最終敗給丹麥前球后沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，該年獲選為WTA年度最佳新人(Newcomer of the Year)，今年初澳網也挺進次輪。

面對身高180公分的大坂直美，張凱貞打得艱辛，此戰發生8次雙發失誤，大坂直美則全場發出7記Ace球。

開賽大坂直美就率先破發張凱貞，儘管張凱貞第4局破回扳平，但隨後連失4局丟失首盤，次盤兩人形成破發大戰，張凱貞一路緊咬，可惜第10局未能破發大坂直美將戰局延續。

(中時電子報)