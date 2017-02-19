廣州房市春節後勁揚
中新社報導，隨著春節假期結束和返鄉人潮回潮，節後的廣州房市成交量強勁復甦。據廣州房王數據中心監控數據顯示，2月12日至18日，廣州市一手房共成交1,698套，成交均價每平方公尺15,284元人民幣（下同）。一掃節日期間（1月30日至2月5日）僅成交288套的低迷景象。
早在1月份，廣州房市受到春節假期以及調控政策的影響，成交量大幅下滑。數據顯示，整個1月份，廣州共成交一手住宅6,844套，比去年1月份下跌13％。但成交均價比去年1月份上漲11％，為每平方米16,936元。2月初，持續受春節假期影響，廣州房市進入了「休眠」模式，促銷建案寥寥無幾，成交量大幅下滑。
值得注意的是，隨著住房市調控政策的收緊，房貸市場也出現調整。目前，在廣州，郵儲銀行、興業銀行、廣州農商行等多家銀行將首套房優惠利率從8.5折上調到了9折及以上。
業內人士分析，春節假期前後均為房市傳統銷售淡季，隨著返鄉人流的逐漸回潮，預計2月下旬廣州房市成交量還將進一步提升。但與此同時，房貸利率的上調致使購房成本增加，加上房市調控政策持續，會導致一部分購房者購房決策趨向謹慎，這些因素都將影響廣州房市後續的量價變化。
(工商)
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