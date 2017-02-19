金正男毒殺案 傳4嫌已安全返北韓
大馬警方今天表示，金正男遭暗殺案有4名北韓籍嫌疑人於案發當天即出境，大馬媒體晚間再報導這4名嫌犯於周詳策劃殺人後，已安全返回北韓。
北韓領導人金正恩哥哥金正男13日遇刺，馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）今天首度召開記者會，說明全案在逃的7名嫌疑人中，有4人已離境。
諾拉昔在記者會中公布，此案北韓籍嫌疑人中33歲的李志賢（Ri Ji Hyon）、34歲的洪松學（Hong Song Hac）、55歲吳宗吉（O Jong Gil）及57歲的李在男（Ri Jae Nam）4人已在犯案當天離境。
馬來西亞「中國報」晚間報導，這4名嫌犯選擇漫長的路線，途經3個國家後，最後在案發後的第4天回到北韓。但報導中並未提到消息來源。1060219
(中央社)
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