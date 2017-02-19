經典賽熱身賽 中華轟11分擊敗小老弟

世界棒球經典賽（WBC）中華隊和世大運中華培訓隊今天在台中進行熱身賽，中華隊最終11比2擊敗小老弟，而明天熱身賽對手將是「紅色閃電」古巴。

中華隊由蔣智賢在2局下的陽春彈先馳得點，3局下再接再厲，高國輝擊出三游方向強勁滾地球，讓世大運中華培訓隊守備亂了方寸，胡金龍趁勢跑回本壘。

接下來世大運中華培訓隊捕手牛愷曄出現捕逸，林益全再補上安打，加上小老弟的回傳球出現瑕疵，中華隊一口氣取得5比0領先。

5局下中華隊獲得保送，搭配連續安打，再把優勢擴大為9比1，順利領先至終場。

中華隊此役動用7名投手，其中郭俊麟先發3局。中華隊總教練郭泰源表示，投手的結果雖然是好的，但內容不一定，未來還要再加強。

至於打擊部分，郭泰源表示，從澳洲移訓到現在，都以這個打序為主，不過後面還有熱身賽，也可以嘗試其他陣容。

郭泰源說，球隊現在沒有什麼地方可以放心，任何地方都不能鬆懈。1060219

(中央社)