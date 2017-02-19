外配創業行銷 南投縣長林明溱允諾協助
台灣外籍配偶福利發展協會，19日召開會員大會，南投縣長林明溱前往致意，表示對新住民鄉親的關懷，並允諾縣府會盡力提供各項協助。
理事長史雪燕表示，該協會獲得內政部移民署亮點計畫補助，開設烘焙等課程，協助新住民創業，希望未來縣府能多購買相關產品；林明溱當場允諾，表示將責成縣府相關單位協助。
林明溱表示，新住民鄉親都很團結，協會在各鄉鎮設有支會，大家有問題都可透過協會尋求相關協助，縣府也會盡力幫忙；也邀請大家把握機會去欣賞沙雕、花海。
(中時)
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